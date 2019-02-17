إنتر ميلان يتخذ قرارًا تجاه مستقبل إيكاردي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان، اتخذ قرارًا بشأن مستقبل لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وشهدت الأيام الماضية جدلاً حول المهاجم الأرجنتيني، بعدما تم سحب شارة القيادة منه بقرار من الإدارة.
ويرجع ذلك لخلاف بين وكيلة اللاعب وإدارة النيراتزوري بشأن راتبه لتجديد عقده، فضلاً عن انتقادها لسياسة الإدارة، في إحدى البرامج الإيطالية.
ووفقًا لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، النيراتزوري عازم على بيع إيكاردي.
وأفاد التقرير أن الإدارة أوضحت لإيكاردي أنه سيتم بيعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
كما يوضح التقرير أيضًا أن الإجراءات والأحداث الأخيرة لم تغير من موقف الإدارة، والتي كانت تفكر وتخطط لبيع إيكاردي.
ويرتبط الأرجنتيني بتحرك محتمل ليوفنتوس، خلال انتقالات الصيف، وفقًا لما تفيد به الصحف الإيطالية.
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