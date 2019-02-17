مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء سامى حسن منصور الشناوى.

ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة كلٍ من: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب، ممثلاً لوزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ، والدكتور عصام جلال حسن شعت، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ومحمد بكر محمود بكر، ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور محمد فتحي حافظ صقر، ممثلاً لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة محمد حسين الظاهر، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، ومعتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي، ممثلاً لوزارة الاستثمار والتعاون الدوليّ، وأيمن أحمد حلمي، ممثلاً لجهاز المخابرات العامة، والمهندس محمد زكي السويدي، ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية، وعمرو إبراهيم أبو العيون، ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

كما يضم التشكيل كل من : الدكتور طارق عبد الله مرسي الجمال، والدكتور خالد زكريا محمد أمين، والدكتور علاء الدين محمود زهران من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.