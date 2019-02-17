شاهد – محمود عبدالمغني يحتفل بعيد زواجه

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - احتفل النجم محمود عبد المغني بعيد زواجه، ونشر صورة بصحبة زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وكتب عبد المغني، قائلا: “كل عيد زواج وانتى طيبة يا طيبة”. وتعاقد الفنان محمود عبد المغنى مع شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج الفني، للمشاركة في مسلسل القائمة 36 للفنان عمرو يوسف، للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

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