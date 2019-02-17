آرسنال ينافس كبار أوروبا على ضم دي ليخت

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - انضم نادي آرسنال إلى سباق الأندية المتنافسة على التعاقد مع لاعب فريق أياكس “ماتياس دي ليخت” في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وتتصارع الكثير من الأندية على الظفر بخدمات اللاعب الهولندي في نهاية الموسم الحالي حيث يُعد واحدًا من أبرز المواهب الشاب في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن إدارة آرسنال لديها اهتمام بالحصول على خدمات “دي ليخت” في الصيف القادم.

وأشارت إلى أن الجانرز سيضطر للدخول في منافسة قوية مع أكثر من نادِ لحسم تلك الصفقة، مثل برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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ويعمل “دي ليخت” في أياكس مع اثنين من رموز آرسنال وهما “دينيس بيركامب” و”مارك أوفرمارس”.

وأوضحت أن هناك مشكلة تتمثل في أن سعر بيع “دي ليخت” قد يصل إلى حوالي 70 مليون جنيه إسترليني، في حين أن إدارة آرسنال تنوي منح “أوناي إيمري” ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني فقط في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن تلك الأزمة قد تُحل إذا قررت إدارة آرسنال الاستغناء عن خدمات الألماني “مسعود أوزيل” في ظل التكهنات المستمرة بشأن مستقبله في ملعب الإمارات.