أخطاء يقع بها الرجال عند ارتداء رابطة العنق.. نصائح لمظهر أنيق

يبحث الرجال عن الشياكة والأناقة عند الذهاب لمناسبة معينة، فبعد اختيار البدلة يبدأ في تنسيق شكل رابطة العنق، والتي يعتقد أنها ملائمة لمظهره، ومن هنا نقدم لك بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال عند ارتداء رابطه العنق، وذلك لتجنب المظهر السيء.

وكشف خبراء الموضه في موقع "articlesofstyle" أبرز الأخطاء التي تتسبب في إفساد المظهر بالكامل بسبب رابطة العنق كالتالي:

- يجب عند اختيارها مراعاه تناسقها مع شكل جسدك، فلا يمكن لشخص رفيع أرتداء الرابطه السميكة، وهكذا.

- عند ارتداء قميص يحتوى على تقليمه سواء طولية أو عرضية يجب تجنب ارتداء رابطة العنق المزكرشة.

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- اختيار الطول المناسب لرابطه العنق بحيث لا يقتصر طولها فوق الحزام ولكن يجب أن تكون في مستواه.

- يجب التأكد من أن عقدة ربطة العنق موضوعة بين ياقتي القميص.

- يجب أن تكون الرابطة بلون مختلف عن القميص.

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