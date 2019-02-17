بالفيديو| أسيل عمران بطلة كليب "ناسيني ليه" تشكر زوجة تامر حسني

استطاعت الأغنية المصورة للفنان تامر حسني "ناسيني ليه"، ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الأخير، تحقيق رقمًا قياسيًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتضمن أحداث الكليب عدة مشاهد متعددة تجسد من خلالها تحول العلاقة العاطفية بين الشباب والشابات، من فقدان وهجر، وتفاجئ الشاب بأن حبيبته عُقد قرانها على آخر، ويتفاجئ بعد فراقهما بزواجها من شخص آخر، وأثناء عودته بذكرياتهما معا، يفاجئ بها مجددا ولكنه يصدم عندما يجدها داخل مكتبة الإسكندرية وتحمل في يديها طفلتها.

وقامت بتجسيد دور الحبيبة الفنانة السعودية أسيل عمران، والتي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، لاختيار تامر لها بطلة لأغنيته الجديدة.

وأشادت "أسيل" بالدور الذي قامت بتجسيده خلال الكليب، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسروا حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو إنهم ما حاربو عشان حبهم".

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وتوجهت بالشكر لجمهورها الذي أشاد بها من خلال تعليقاتهم الإيجابية والتي كانت بمثابة حافز لها، وكتبت: "شكراً كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني أنا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير".

وأشادت بتامر لمنحها الفرصة خلال هذا الكليب، وذكرت: "تامر شكراً كثيرعلى رقيك واحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق"، وتوجهت بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج سعيد الماروق.

ووجهت تحية خاصة لزوجة تامر حسني الفنانة بسمة بوسيل التي احتضنتها خلال العمل قائلةً: "وشكراً بسمة لأنك حسستيني إني في بيتي الثاني".

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