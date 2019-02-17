هيدز نويرت تعتذر عن منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة

قررت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، سحب ترشحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد أن اختارها الرئيس دونالد ترامب لتولّيه، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقالت الخارجية الأمريكية إن هيذر نويرت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة اعتذرت عن الترشح، مشيرة في بيان لها إلى أن ترامب سيعلن قريبا عن مرشح جديد لهذا المنصب.

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كما نقلت الخارجية قول "نويرت": "أنا ممتنة للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو على الثقة بي وعلى ترشيحي لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.. لكن الشهرين الأخيرين كانا مرهقين لعائلتي، وبالتالي ولمصلحة أسرتي اعتذر عن الترشح لهذا المنصب".

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي ترشيح "نويرت" الصحفية السابقة في قناة "فوكس نيوز"، لتحل مكان السفيرة نيكي هايلي التي قررت ترك منصبها في 9 أكتوبر الماضي.

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