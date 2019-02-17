"النساء أم الرجال؟".. أيهما أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

وجدت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (BMJ) أن النساء المدخنات، أو اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم، يرتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبة القلبية بشكل كبير مقارنة بالرجال.

وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة، أنه يتحتم على الأطباء تحديد هؤلاء النساء من المراجعين لديهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

في المقابل، يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية بحوالي ثلاث مرات من النساء في الوضع الطبيعي، وفق ما نشره موقع "webteb".

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وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون باستهداف ما يقارب الـ 500,000 شخصًا، تراوحت أعمارهم بين 40-69 سنة، وبعد سبع سنوات من الدراسة، وجد الباحثون أن 5,081 شخصًا أصيبوا بالنوبة القلبية، وأن واحد من كل ثلاث مصابين كانوا من النساء.

ولاحظ الباحثون أن النساء المدخنات معرضات للإصابة بالنوبة القلبية ثلاث مرات أكثر من النساء غير المدخنات، في حين أن إصابتهن بضغط الدم المرتفع، يرفع من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بحوالي 83%.

وأشار الباحثون أن الإصابة بالسكري سواء من النوع الأول أو الثاني، يرفع من خطر إصابة النساء بالنوبة القلبية أيضًا.