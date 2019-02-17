للوقاية من هشاشة العظام.. احذر هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتسبب مرض هشاشة العظام في أكثر من 8.9 مليون كسر بالعظام في السنة على مستوى العالم، بحوالي كسر بسبب هشاشة واحدة كل ثلاث ثوان، والمفاجأة يمكن أن يسهم نظامك الغذائي في خطر الإصابة بهشاشة العظام، فهناك أطعمة شائعة خاصة يجب تجنبها.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بالهشاشة في العظام، وفق ما نشره موقع "dailymedical".

- المشروبات الغازية

ثبت أن المشروبات الغازية لها تأثير ضار على كثافة العظام، ويبدو أن حامض الفوسفوريك هو السبب في ذلك، فالفوسفور هو معدن أساسي لهيكل الخلية ووظيفتها، ولكن عند استهلاكه الزائد، يكون له تأثيرات ضارة على الأيض والصحة، وكذلك الأمر هشاشة العظام.

- الملح

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ابق على عظامك في أفضل حالة من خلال الحفاظ على كمية الملح المتناولة، فقد يزيد تناول الملح الزائد من فقدان الكالسيوم عن طريق البول، وقد وجدت الأبحاث أنه لكل 100 مليمول (2300 ملج) زيادة في الملح في نظامك الغذائي، يتم طرد الكالسيوم بنسبة 1.4 مليمول (32.2 ملج)، إذا افترضنا أن هذه الخسارة من العظم، فإن ذلك يعادل خسارة 1٪ إضافية للعظام كل عام.

- السكر المكرر

هناك العديد من المشكلات الصحية المرتبطة باستهلاك السكر الزائد، فإنه يرفع ضغط الدم، ويستنزف الفيتامينات والمعادن، ويساهم في تلف القلب والكبد، ويسبب النقرس.

- الفواكه والخضروات غير العضوية

المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفواكه والخضروات تبدأ في المساهمة في فقدان عظامك، إذ أن الفواكه والخضار هي جيدة بالنسبة لك ، ولا شك في ذلك. ولكن هناك فرق كبير بين المنتج الذي يبدو جيدًا والمنتج الجيد، حيث أن هناك كمية لا تصدق من المبيدات الحشرية المستخدمة للحفاظ على الشكل الجميل والخالي من الشوائب، وتلوث هذه المبيدات الغالبية العظمى من المنتجات المزروعة تجاريًا، فلهذا السبب نشجعك على شراء الفاكهة والخضروات العضوية كلما أمكن ذلك.