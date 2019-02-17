صور أساور للرجل ... لأنّ الأناقة تكتمل في التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 12:02 مساءً - أساور الرجل هي من الإكسسوارات الأكثرعصرية والتي يحبها غالبية الرجال، خاصة فئة الشباب.

ولأنّ الأناقة لا تكتمل إلا في التفاصيل، لا يمكن للشاب أن يهمل أساور اليد لما لهذا الاكسسوار من أهمية، فهو يضفي عصرية ورونقاً على إطلالة الرجل ككل، إذ لم تعد الأساور من الكماليات في المظهر، بل باتت جزءًا أساسيًا منه، ما دفع أشهر دور الأزياء العالمية إلى الاهتمام بها، وطرحها بمختلف الأشكال والتصاميم.

إذاً لم تعد الأكسسوارات بشكل عام والأساور بشكل خاص حكراً على المرأة فقط، بل أصبح للرجل حصته! فشهدنا في الآونة الأخيرة اجتياح موضة ارتداء الرجال للسوار من مختلف الماركات والتصاميم والأشكال التي تناسب الشاب العصري والأنيق.

نقدم لكم من المول.كوم تصاميم أساور مختلفة بين الكاجول والكلاسيكي لتختار الأنسب من بينها.



سوار بني من الجلد بمشبك فضي من المعدن



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طقم أساور بتصميمات مختلفة للرجال - 4 قطع



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سوار رجالي عريض أسود اللون



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سوار رجالي عريض باللون الأسود



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طقم أساور من الجلد الأسود للرجال - 4 قطع



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نصائح لمحبي الأساور:

- إذا كان أسلوبك كلاسيكياً، عليك بالسوار المصنوع من المعدن والجلد، لأنه يجعل أطلالتك أكثر تميزاً.

- إذا كنت من عشاق "الكاجول"، عليك بالسوار المصنوع من القماش أو الخرز والخشب، إذ يضفي على إطلالتك المزيد من الحيوية.

- إذا كنت تريد سواراً حيادياً، يناسب طلتك "الكاجول" والكلاسيكية، عليك بالجلد، لأنه يناسب جميع خياراتك من الملابس.



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