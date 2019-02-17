استقرار أسعار الأسماك اليوم .. والبلطي بـ 21 جنيها

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - استقرت أسعار الأسماك، اليوم الأحد، داخل أسواق العبور والجملة، حيث سجّل سعر كيلو البلطي 23.50 جنيه، والبلطى نمرة 2 بـ21 جنيها، والبلطى نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ45 جنيهًا، والبياض البلدي بـ35 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 41 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 130 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيهًا، والسردين مجمد 25 جنيهًا، والقراميط بسعر 20 جنيهًا، والبوري بسعر 44 جنيهًا.