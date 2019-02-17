كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - نشر مواطن يدعي محمد عبد الرازق، عبر حسابه بموقع فيس بوك، مقطع فيديو، قال إنه لابنته حيث قامت بتلقين والدها الذى يعانى من الصمم صيغة عقد القران أمام المعازيم، ولاقي مقطع الفيديو انتشارا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الأب لاحقا تدوينة قال خلالها: :” أى شخص أصم ميتنازلش عن حقوقه حتى لو أبسطها زى كتب كتابك أو كتب كتاب أحد من بناتك فأنت وكيل لهم ..عقبالكم جميعًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول عقد قران بلغة الإشارة ..كل أب ميتنازلش عن حقوقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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