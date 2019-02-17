أول عقد قران بلغة الإشارة ..كل أب ميتنازلش عن حقوقه

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - نشر مواطن يدعي محمد عبد الرازق، عبر حسابه بموقع فيس بوك، مقطع فيديو، قال إنه لابنته حيث قامت بتلقين والدها الذى يعانى من الصمم صيغة عقد القران أمام المعازيم، ولاقي مقطع الفيديو انتشارا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأب لاحقا تدوينة قال خلالها: :” أى شخص أصم ميتنازلش عن حقوقه حتى لو أبسطها زى كتب كتابك أو كتب كتاب أحد من بناتك فأنت وكيل لهم ..عقبالكم جميعًا”.