استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. والبسلة تسجل 12 جنيها

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - استقرت اليوم الأحد، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 5.75 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.50 جنيه، والبصل من 3 إلى 5.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 6.50 جنيه، والثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان بـ16 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والبطاطا بـ3.50 جنيه، القلقاس بـ5 جنيهات.

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وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8.50 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات.

وبلغ سعر الجريب فروت 5 جنيهات، والجوافة 9 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والفراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، والكانتلوب 6 جنيهات.