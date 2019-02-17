قمة ليفربول وبايرن ميونخ وهدف بيتزارو في صدر صحف ألمانيا

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد، والتي جاء على رأسها الصدام المرتقب بين ليفربول وبايرن ميونخ، بثمن نهائي دوري الأبطال، بالإضافة لإنقاذ كلاوديو بيتزارو، لفريق فيردر بريمن من الخسارة أمام هيرتا برلين بهدف قاتل في البوندسليجا.

واهتمت صحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung” بالمواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما صحيفة “Lubecker Nachrichten” فجاءت بعنوان “بيتزارو ينقذ فيردر”، في إشارة للهدف القاتل لمهاجم فيردر بريمن، الذي أحرزه في الدقيقة 96، ليمنح فريقه نقطة التعادل أمام هيرتا برلين.

وحمل غلاف صحيفة “WAZ” عنوان “شالكه لا يفوز مجددًا في ملعبه”، وذلك عقب تعثر الأزرق الملكي بتعادل سلبي في عقر داره مع ضيفه فرايبورج.

بينما ألقت صحيفة “Express Dusseldorf” الضوء على صدام بوروسيا مونشنجلادباخ خارج أرضه مع آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، حيث يطمح الفريق الضيف لمواصلة طريقه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.