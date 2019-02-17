كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - هل تعاني من تساقط الشعر بصورة مزعجة مما يشكل لك الكثير من القلق؟ إليك أبرز أسباب تساقط الشعر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .. 1. الإجهاد العصبي من الأسباب الأكثر شيوعًا بين النساء لفقدان الشعر والحل الأمثل لهذه المشكلة هو الراحة والهدوء. 2- وجود خلل هرموني يسبب تساقط الشعر بصورة كبيرة وفقدانه بنسبة كبيرة. 3- الجينات: قد يكون تساقط الشعر لأسباب وراثية إذا لم يكن هنا بسبب الهرمونات. Advertisements 4- التقدم في السن يجعل الشعر يصبح أكثر رقة والفروة أضعف. 5- سوء التغذية يؤثر بشكل مباشر على الشعر عليكِ الحرص على احتواء نظامكِ الغذائيّ للموادّ الغذائيّة الضرورية. 6- هناك العديد من الأدوية للأسف تحتوي على آثار جانبيّة تؤدي إلى تساقط الشعر مثل أدوية الاكتئاب وضغط الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليك أبرز أسباب تساقط الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.