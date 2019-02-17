طرح المرحلة الثانية للورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث بدمياط

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء طرح المرحلة الثانية لعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية بمدينة دمياط للأثاث وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٦ من فبراير وحتى الخميس ٢١ فبراير بمقر الشركة بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل

وأضافت المحافظ أن عملية الطرح شهدت إقبالا غير مسبوق من الصناع الراغبين في تملك الورش لسحب كراسات الشروط لبيع عددا من الورش الصناعية بمساحات ٥٠متر و١٠٠متر مؤكدة إمكانية البيع بالدفع النقدى أو التقسيط بواسطة البنوك المشاركة بالطرح الثانى.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية الهامة التي دشنها السيد رئيس الجمهورية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعادتها كأحد المدن الرائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى جهود القيادة السياسية و مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتحقيق الأستفادة القصوى من المشروع والتيسير على الصناع الراغبين في تملك ورش و أراضى صناعية بالمدينة .

وفى هذا السياق… أكدت المحافظ أن هذا المشروع والذى يضم ١٣٧٥ هنجر سيساهم بشكل كبير في القضاء على كافة المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإقامة صناعة قوية بالإضافة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة.