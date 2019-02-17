كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - نعى أحمد سرى رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بالقليوبية شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس السبت في سيناء على خلفية استهداف إرهابي لأحد الارتكازات الأمنية والتي نجحت القوات في تصفية 7 عناصر تكفيرية.

وأضاف ” سرى ” في تصريحات صحفية، أن شهداء الجيش والشرطة يضحون بحياتهم ثمنا لبناء مصر الحديثة وتحقيق الأمن والاستقرار دون أدنى تردد ويقدمون مثالا عظيما في التضحية والفداء من أجل وطنهم العزيز.

وأكد أن كل ما يفعله الإرهاب الغاشم يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة حركة التنمية ولكن مؤسساتنا ستضرب بأيدي من حديد تجاه هؤلاء الخونة.

وأعرب ” سرى ” عن خالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني سائلاً الله – تعالى – أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهنية للفنيين تنعي شهداء الوطن بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.