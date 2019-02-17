مصر تستكمل الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ الربط الكهربائى مع أوروبا

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - إستقبل صباح اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Kharis Moritzis سفير قبرص بالقاهرة لبحث مستجدات مشروع الربط الذى يتم تنفيذه مع قبرص واليونان ، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء .

أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى والذى يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا من خلال قبرص ، مؤكداً على انه يتم حالياً التنسيق الجيد لمراجعة وتقييم دراسة الجدوى المقدمة من الجانب القبرصى .

كما اكد شاكر أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة.

كما أشاد الدكتور شاكر بالمجهودات التى تقوم بها شركة Euro Africaفى هذا الصدد موضحاً اننا بذلك نكون قد نجحنا فى وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط والذى سيحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة حتى يتم التوقيع مع الجانب القبرصى ، مؤكداً على أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية فى دعم مزيج الطاقة وخاصةً المتجددة منها ،

واشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية ، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

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هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات ، بالإضافة إلى مشروع الربط الذى يتم تنفيذه حالياً مع السودان،

كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة ،.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأضاف أن هذا المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالإتحاد الأوروبى، فضلاً عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر وقبرص فضلاً عن تحقيق مزايا لهما أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة وزيادة القدرات المتاحة وكذلك التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً لمتطلبات التنمية ، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

ويأتى ذلك تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص ، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.