مجدي الهواري يكشف عن أعجابه بأداء روبي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:43 صباحاً - عبَّر المخرج مجدي الهواري عن إعجابه بأداء “روبي” في مسلسل “أهو ده اللي صار” الذي يُعرض حاليًا، ويحقق نجاحًا كبيرًا.

وكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لماذا شخص بحجم موهبة روبى لم يأخذ حقه؟.. سؤال محيرنى، هى ليه حد بحجم موهبة روبى فى التمثيل مش واخدة حقها عندنا!! يمكن علشان مابدأتش بالأعمال العظيمة زى فاتن حمامة ولا زى الساحرة سعاد حسنى وكتير كتير هنا وبره جاتلهم الفرصة من أول يوم”.

وتابع: “ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر! من وجهة نظرى ديه لو بره وبحجم موهبتها ديه وسنها الصغير ده ممكن تبقى واحدة من الكبار..أوى.. وخالص، لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه، وزى العالميات وكتير منهن!! مش عايز اذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللى أكلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقى فى مصلحة روبى يتحول ضدها”.

واستطرد: “لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات، فى العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصرى، وعقدت مقارنة لاقدر الله ولا سمح الله ولا حاجة اللى كلهم كانت بدايتهم مش جامدة خالص وتألقوا بعد كده وأثبتوا إنهم موهبين زى روبى فى المسلسل اللى بيتعرض دلوقتى ومحدش كتير واخد باله منه، وسحر التمثيل اللى بتمثله وإزاى بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة إلى عالم التصديق”.

واختتم: “ومش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة ومش هيهمنى الناس اللى شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هى ياعينى معملتش دور فى حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافى وحتى لو كانت بدأت بــ ليه بيدارى كده، براڤو روبى أنا أكبر معجب”.