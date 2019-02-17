السّترات القصيرة السوداء تعودُ في اليوم الأخير من أسبوع الموضة النيويوركي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقفل أسبوع نيويورك للموضة أبوابه، ورغم أيّامه المليئة بالثلوج، والأمطار، والرياح، إلّا أنّه جاء اليوم الأخير منه مشمسًا، لذلك تخلّتْ عارضات الأزياء، عن معاطفهنّ الملوّنة، والمريحة، لصالح سترات موتو السّوداء القصيرة، التي تُشكل نمطًا مرغوبًا، عندما يتعلّق الأمر بخيارات ملابس الخروج.

لبضعة مواسم، كانت إطلالات نجمات ستايل الشارع، متمرّدة بعض الشيء، من الأحذية الغريبة، إلى الملابس ذات النّقوش الكبيرة، والخارجة عن المألوف.

لذا، كان من المثير للاهتمام، أنْ نرى هذه القطعة الأساسية، في دائرة الضوء من جديد، خصوصًا، وأنّها تعتبر قطعةً كلاسيكية، وبعيدةً كلّ البُعد عن المعاطف ذات التصميمات الملفتة للانتباه.