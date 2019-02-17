جيجي حديد تتألّق بقميص قصير بفتحة عنق وأحمر شفاه لامع في عيد الحب

تظهر عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد، بمفردها للمرة الأولى ، في يوم عيد الحب، منذ انفصالها عن حبيبها السابق زين مالك، المغني السابق في الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن"

وشوهدت جيجي حديد وهي تغادر إحدى الحفلات في مدينة نيويورك بمفردها، يوم الخميس.

وظهرت العارضة التي يبلغ عمرها 23 عامًا بإطلالة أنيقة وراقية حيث ارتدت قميصًا قصيرًا ممزوجًا ذو فتحة عنق منخفضة على شكل حرف V فوق سروالها الجينز الأسود بطول الكاحل.

وارتدت معطفًا أسود بطول الركبة للتغلب على الطقس البارد في المدينة، والذي نسقته مع زوج من الأحذية الشتوية باللون الأسود.

تركت جيجي شعرها الطويل منسدلًا بطبيعته أسفل ظهرها، وأبرزت ملامحها الجميلة من خلال المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر اللون اللامع، وخبأت عينيها وراء نظارات سوداء عصرية.

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و كانت الشائعات بشأن علاقتهما مختلطة، حيث شوهدت حديد وهي تغادر شقة زين مالك البالغ من العمر 26 عامًا في نيويورك، الأسبوع الماضي، وأثيرت التكهنات بأنهما ربما تحسنت علاقتهما من جديد.

اشتهر الاثنان، اللذان ذُكر أنهما انفصلا عن بعضهما البعض للمرة الثانية في نوفمبر / تشرين الثاني ، بعلاقتهما الرومانسية منذ أن ارتبطا للمرة الأولى في العام 2015.

و قال مصدر لصحيفة US Weekly إن الثنائي ربما "يعودان للارتباط من جديد"، لكن صور حديد الأخيرة تنفي هذه الشائعات.

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