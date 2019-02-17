بيلا حديد بإطلالة مُثيرة وجذّابة في عيد ميلاد حبيبها ذا ويكند

حرصت العارضة بيلا حديد على أن يكون عيد ميلاد حبيبها المغني ذا ويكند الـ29 لا ينسي ، واحتفل المغني بعيد ميلاده يوم السبت ، لكن الحبيبان احتفلا في منتصف الليل ، وهما يرتدان ملابس تمويه تشبه ملابس الجنود مع مجموعة من اللقطات عبر "إنستغرام" ، و كتبت بيلا البالغة من العمر 22 عامًا أسفل الصور" باقي دقيقة واحدة على أفضل يوم في حياتي"

و ظهرت بيلا وهي تجلس على الأرض بطريقة مُثيرة ، وتضع يدها على ساق حبيبها ، الذي ظهر مبتسمًا وهو يرتدي سروالًا مع قميص وجاكيت من ملابس التمويه "الكامو"، بينما بدت العارضة مثيرة للغاية في طماق من برادا ، وتنورة باللون الزيتوني مع مجموعة من المجوهرات الفضية .

وحرصت بيلا على جذب الانتباه في مجموعة من الصور المرحة بجانب ذا ويكند ، حيث ظهرت في صورة وهي تقبّل الكاميرا ، وتتكأ على ذا ويكند . وفي وقت لاحق احتفل الحبيبان بعيد ميلاد المغني في النادي مع أصدقائهما ، بما في ذلك لوكا ساببات ، الذي كان مرتبطًا في الماضي بكورتني كارداشيان.

وتطورّت علاقة بيلا وذا ويكند إلى الأفضل منذ إحياءهما للرومانسية في ربيع العام الماضي ، وتواعدا في الفترة من 2015 إلى 2016 ، بينما ارتبط المغني بسيلينا غوميز عندما انفصل عن بيلا لمدة عام ونصف ، لكنه عاد مرة أخرى لها وأصبحت علاقتهما أفضل وأقوى.

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