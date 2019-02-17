كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لمرأه سورية عبر فيسبوك تربي أعدادا كبيرة من الكلاب والقطط وحيوانات أخرى في أحد ملاجئ الحيوانات بسوريا.
بالرغم من الحالة الأمنية السيئة التي تتتعرض لها سوريا إلا أنها لم تمنع سارة من حبها للكلاب و القطط و بعض الحيوانات الأليفة و أن حالة الحرب و الدماء التي تعيش فيها سوريا لم تقتل بداخلها إحساس العطف على الحيوان فمازالت تشعر أن مثل هؤلاء الكائنات غير قادرة على حماية نفسها و يجب أن نهتم بها .
وقالت سارة عبر فيسبوك إنها تربت في منزل يحنو على الكلاب و القطط بالأخص لذلك هي لا ترى أن تربيتهم و الجلوس مع عدد كبير منهم عبئ بل ترى فيهم أسرتها و تستمتع بوقتها أيضا معهم على الرغم من الجو الأمني المتخبط في سوريا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..سورية تثير إعجاب الفيسبوك بتحويل منزلها ملجأ للكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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