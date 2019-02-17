كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - مشاهدة مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يرحل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ملعب جيوفروى جيشار لملاقاة سانت إيتيان مساء الأحد في الأسبوع الـ 25 بالليج آن. وتوقعت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيدخل بها الفريق الباريسي اللقاء. وجاءت التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمي: الفونس اريولا. مشاهدة مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي مشاهدة مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي Advertisements مشاهدة مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي مشاهدة مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في خط الدفاع: دانييل الفيس – ماركينيوس – بريسنال كيمبيمبي – لايفن كورزاوا . في خط الوسط: جوليان دراكسلر – لياندرو باريديس- كريستوفر نكونكو. في خط الهجوم: كيليان مبابي – موسى ديابي وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج .

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