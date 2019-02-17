كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً -

مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي

قبل بدء الموسم توقع الكثيرون أن يكون التفات يوفنتوس نحو البطولة الأوروبية حافزاً للطامحين من أجل إنزاله عن عرش البطولة وبدا نابولي أقرب المرشحين لهذا الأمر ولاسيما أنه وصيف الموسم الماضي بعد منافسة كبيرة مع البطل حتى جولات متأخرة، إلا أن فريق السيدة العجوز خيب آمال الجميع فتفوق مجدداً بل إنه لم يفقد أكثر من 6 نقاط بعد 23 جولة ما جعله قريباً من تجديد عهده مع اللقب موسماً ثامناً على التوالي، وعليه فإن نابولي المنافس الحقيقي الوحيد مطالب بإبقاء الفارق على حاله مؤقتاً لعل وعسى عندما يستقبل تورينو الطامح لمشاركة أوروبية ومازال قريباً من المركز الرابع فهو على بعد 5 نقاط فقط من ميلان الرابع.

مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي

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مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي

نابولي الذي حقق نتيجة رائعة باليوروباليغ بفوزه 3/1 على أرض زيوريخ السويسري لم يخسر بملعبه هذا الموسم مسجلاً 10 انتصارات وتعادلين بينما تورينو لم يسجل أكثر من فوزين خارج أرضه مقابل 9 تعادلات كاملة وهو صاحب السجل القياسي في هذه المجال في الدوريات الخمسة الكبرى وخسارة وحيدة، ذهاباً فاز نابولي 3/1 وهو سادس فوز له في 7 مواجهات مع ثور تورينو مقابل تعادل وحيد أما الفوز الأخير لتورينو فكان عام 2015 والفوز الأخير له في سان باولو حدث قبل 10 سنوات.