كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - مشاهدة مباراة فياريال واشبيلية في الليجا منذ أن اجتمعا بالدرجة الأولى ثابر فريقا فياريال وإشبيلية على تقديم نتائج كبيرة للكرة الإسبانية وبالفعل أصبح لقاؤهما من كلاسيكيات الليغا ذلك أنهما كانا منافسين على المقاعد الأوروبية معظم الأحيان حتى إنهما يمثلان إسبانيا في اليوروباليغ هذا الموسم أما اليوم وفي ظل التراجع الرهيب لفياريال فإنهما يلتقيان بأحلام مختلفة رغم أن الهدف هو النقاط الثلاث بالطبع.

فإشبيلية العائد بفوز مظفر من أرض لازيو الإيطالي ضمن دور الـ32 للمسابقة الأوروبية يحاول البقاء ضمن مربع الكبار بعد مشاهدة مباراة فياريال واشبيلية في الليجا مشاهدة مباراة فياريال واشبيلية في الليجا Advertisements مشاهدة مباراة فياريال واشبيلية في الليجا مشاهدة مباراة فياريال واشبيلية في الليجا خسارته الصدارة في وقت من الأوقات، ولم يجمع أكثر من 13 نقطة خارج أرضه عبر 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 5 هزائم، بينما فريق الغواصات الصفراء يسعى للهروب من خطر الهبوط الذي داهمه بعد نتائج متذبذبة هذا الموسم حتى إنه لم يحقق أكثر من فوز يتيم بملعبه مقابل 6 تعادلات و5 هزائم، يذكر أن إشبيلية حقق فوزين على فياريال خلال 6 مواجهات أخيرة مقابل 4 تعادلات آخرها في ذهاب الموسم الحالي سلباً.

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