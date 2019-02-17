كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي يستقبل نادي انتر ميلان الإيطالي ضيفه سامبدوريا مساء الأحد على ملعب سان سيرو في الأسبوع الـ 24 بالكالتشيو. وتوقعت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيلعب بها النيراتزوري. وجاءت التشكيلة على النحو التالي : في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش. مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي Advertisements مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي مشاهدة مباراة انتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الايطالي في خط الدفاع: كوادو اسامواه – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار – دانيلو دي أمبروزيو . في خط الوسط: ماتياس فيتشينو – مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو بوليتانو- ايفان بيريسيتش – راديا ناينجولان في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز.

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