كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً -

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة التعادل إيجابيا أمام نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” من أجل الابتعاد بصدارة الدوري العام في ظل مطاردة بيراميدز والأهلي على القمة.

واستدعى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك للقاء اليوم قائمة تضم كل من :-

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعه – بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي -محمد حسن – محمود كهربا – يوسف اوباما – محمد ابراهيم – احمد مدبولي – ايمن حفني – احمد زيزو

الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد – خالد بو طيب