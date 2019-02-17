كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا يرفض الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته أمام رينجرز ويريد المشاركة أمام إسبانيول مصابًا في الدوري الإسباني. مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا Advertisements مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس البرازيلي نيتو يرفض الخضوع لعملية جراحية في الوقت الجاري قبل أن يخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد إسبانيول.

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