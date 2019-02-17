كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً - مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا
النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا يرفض الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته أمام رينجرز ويريد المشاركة أمام إسبانيول مصابًا في الدوري الإسباني.
مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا
مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا
مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا
مشاهدة مباراة فالنسيا واسبانيول في الليجا
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس البرازيلي نيتو يرفض الخضوع لعملية جراحية في الوقت الجاري قبل أن يخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد إسبانيول.
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