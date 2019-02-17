كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 10:04 صباحاً -

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الليجا

يستضيف مساء اليوم الأحد ريال مدريد نطيرة جيرونا علي ملعب “سانتياجو برنابيو” ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني” الليجا”.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق فوزه السادس متتالياً أمام جيرونا ومرة جديدة يبرز لدي صفوف الملكي صاحب الـ18 عام فينيسيوس جونيور ليأخد مكان

لاعب الفريق السابق كرستيانو رونالدو، بينما يسعي جيرونا لحصد الثلاث نقاط ليقفز لثلاث مراكز ويأخذ مكان أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تنطلق مبارة ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة،

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الليجا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الليجا

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