وزير قطاع الأعمال : مديونيات الوزارة وصلت لـ 36 مليار جنيه

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 08:39 صباحاً - انجي بيومي

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مديونيات الوزارة وصلت لـ 36 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من الدين يعود لوزارة المالية.

وتابع توفيق خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”: هناك 23 شركة غزل ونسيج تخسر سنويا 2.7 مليار جنيه، وهذا مستمر لفترة طويلة”.

وأشار إلى أن هناك خطة من وزارة قطاع الأعمال للنهوض بمصانع الغزل والنسيج، موضحا أن الوزارة تطمح فى تطوير الـ23 مصنع ليصبحوا من الأفضل على مستوى العالم.