أستاذ مناهج: وجود زي موحد سيمنع المعلم من ارتداء بنطال ضيق

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 08:39 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن المدرس عنصر أساسي في العملية التعليمية، وإلزام المدرس بزي موحد، سينعكس بشكل مباشر على الطلاب، لأن المدرس هو القدوة.

وتابع “شحاتة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء السبت، أن وجود زي موحد سيمنع المعلم من ارتداء بنطال ضيق، أو ارتداء المُدرسة ملابسة بصورة لا تليق، موجهًا الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على قرار الزي الموحد للمعلمين.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر جروب معلمون في حب مصر بتطبيق واتس آب: يا ريت نتعاون لبناء الأفكار والحلول والتحسن دوما بدلا من السخرية الدائمة ونقد كل شيء وأي شيء، الكلام أسهل كثيرا من العمل والفكر والسلبية والتشكيك أسهل بمراحل من الإبداع والإيجابية خالص احترامي”.

وتابع شوقي: تواصلنا مع الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، والذى قال: إن ما تضمنه البوست من معلومات عار تمامًا من الصحة، وأن الزى الذى يتسلمه المعلمون يتم تفصيله بمدرسة للتعليم الفنى بالمحافظة، وليس صفقة كما ذكر البوست المنشور.