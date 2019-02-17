انت الان تتابع تفاصيل خبر مساعدات قطرية عاجلة للاجئين السوريين بعرسال اللبنانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 08:30 صباحاً - قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السوريين في مخيمات منطقة عرسال اللبنانية، وذلك ضمن حملتها المستمرة "أغيثوا عرسال".

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس السبت، إنه تم توزيع المساعدات، بدعم من صندوق قطر للتنمية، ضمن ما تم تخصيصه للحملة في مخيمات عرسال على الحدود السورية.

وتأتي تلك المساعدات كجزء من المنحة القطرية التي تم تخصيصها بقيمة 50 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، في عدة بلدان، وفق المصدر ذاته.

وبحسب البيان، تتضمن حملة المساعدات ترميم 500 خيمة متضررة، وتوزيع وقود للتدفئة على 5 آلاف أسرة.

كما تشمل تركيب 500 شادر للخيام المتضررة من العواصف، وتوزيع قسائم شرائية للكسوة الشتوية لنحو 4 آلاف من الأسر الأكثر احتياجاً.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع الذي يموله صندوق قطر للتنمية وتنفذه قطر الخيرية، 11 ألف أسرة من اللاجئين السوريين تضم حوالي 60 ألف فرد، وفق البيان.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي بتخصيص 50 مليون دولار، دعماً للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.

ويعيش في عرسال حوالي 60 ألف لاجىء، موزعين على 126 مخيماً.

وضربت العاصفة الثلجية "نورما" التي وصلت لبنان، أوائل يناير الماضي، عشرات المخيمات، فتأثرت كثيراً بالثلوج والأمطار والسيول.‎

وانخفضت درجات الحرارة في المخيمات إلى ما دون 8 درجات تحت الصفر، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، خاصة مواد التدفئة، فيما حاصرت الثلوج واقتلعت الرياح عشرات الخيام.