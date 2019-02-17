كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس مجدي جابر، وكيل وزارة النقل لشئون الترام بالإسكندرية، إن عربات الترام الجديد الذي تم تشغيله بمدينة الإسكندرية، تحتوي علي متتبع للموقع والاعطال للتعرف علي أي أعطال جديدة طارئة داخل الترام، مشيرا إلى أن فريق الصيانة يعمل بدأب على إصلاحه.

وتابع، “جابر” خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “هنا العاصمة” المذاع علي فضائية “سي بي سي”، أن الترام يحتوي علي شبكة انترنت مجانية “واي فاي” بالإضافة لاحتوائه علي خدمة تكييف الهواء، لحماية المواطنين من الظروف الجوية الصعبة بالمدينة.

وأكد، ان سعر التذكرة البالغ 5 جنيهات غير مبالغ فيه، حيث يخدّم الترام على 50 محطة بمختلف مناطق مدينة الإسكندرية، بداية من منطقة رأس التين إلى سان ستيفانو، والذي يعد مسارا طويلا جدا مقارنة بسعر التذكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل عن سعر تذكرة ترام الإسكندرية: “غير مبالغ فيه”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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