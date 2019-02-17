هاني الناظر يحذر من تطعيم الديدان المعوية للطلاب

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من تطعيم الديدان المعوية للطلاب.

وقال “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن وزارة الصحة تقوم حاليا بتطعيم أطفال المدارس ضد الديدان المعوية، مناشدا الأمهات والآباء على الحرص بأن يحصل أبناؤهم على هذا التطعيم، معقبا: «هذا الدواء فعال جدا للقضاء على الطفيليات المعوية».

وحذر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن يحصل الأطفال على أي دواء آخر يحتوي على مركب ميترونيدازول المتمثل في المهارات المعوية بعد حصولهم على هذه التطعيمات إلا بعد 5 أيام، لافتا أنه من الممكن أن يحدث تداخل دوائي بين الإثنين ينتج عنه تفاعل كيميائي يؤدي إلى الإصابة بمشاكل جلدية خطيرة.

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