خبير أمني: التهديدات الإرهابية شديدة التعقيد في العالم أجمع

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، إن التهديدات الإرهابية هي ملف أمني عالمي شديد التعقيد، لا يجوز فيها استعمال مفاهيم خاطئة أو التغاضي عن ملفات ملحقة لا يجوز فتحها.

وتابع، “عكاشة” خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن مصر تلتزم الشفافية بشكل دائم في كل خطاباتها الدولة الخاصة بالملفات الأمنية.

وأكد أن مجهودات مصر الأمنية، مما تمثل الخطاب الرسمي للدولة المصرية، حيث ظهرت خلال كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ألمانيا، التي طرقت أبواب العالم لفتح ملفات أمنية كبرى، قد غفل عنها العالم لفترة من الزمن.

وأشار الخبير الأمني، إلي أن مصر كشفت في كل لقاءاتها الأمنية الدولة عن دول بعينها وتنظيمات مسئوله بشكل كامل عن الأحداث الإرهابية العالمية بكل شفافية ومصداقية.

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