بوتين ورئيس بيلاروسيا يلعبان الهوكي في سوتشي-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

عرضت فضائية “يورونيوز” فيديو للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يلعب الهوكي برفقة “ألكسندر لوكاشينكو” رئيس بيلاروسيا بمنطقة “سوتشي” بروسيا، وحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي ممارسة الرياضة.

وقدم “بوتين” ذو الــ 66 عاما قدرة بدنية علي ممارسة الرياضة ولعب رياضة الهوكي العنيفة، وقام كلا الرئيسين بمجموعة من تمارين الإحماء الرياضية قبل لعب المباراة.

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