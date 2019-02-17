متظاهرون في ألبانيا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

أذاعت فضائية “يورونيوز”، فيديو يوضح “محتجون في ألبانيا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة”، والاشتباكات اندلعت بين الآلاف من أنصار المعارضة الألبانية وبين الشرطة في تظاهرة مناهضة للحكومة، احتجاجا على ما يقولون إنها حكومة فاسدة لا تتسم بالكفاءة، وطالبوا باستقالتها وعقد انتخابات مبكرة.

واخترق مؤيدو التظاهرة التي يقودها الحزب الديمقراطي صفوف الشرطة أثناء محاولتهم دخول مبنى رئيس الوزراء الاشتراكي اليساري إيدي راما.

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