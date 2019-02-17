رئيس تشريعية البرلمان يكشف موعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - انجي بيومي

توقع المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف “أبو شقة”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء السبت: “الاستماع لرجال القضاء الهدف منه تحقيق الشفافية في التعديلات المتعلقة بهم”.

ونوه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديلات لم تأت من رئيس الجمهورية وإنما جاءت من خمس أعضاء مجلس النواب.

وتبدأ اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة فى مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المقدمة مشروع قانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر الأعضاء.