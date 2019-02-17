جدول مباريات اليوم الأحد 17-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 07:01 صباحاً - الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري الإسباني وغيرها من المباريات.. أهلا بكم في الأحد الكروي. الزمالك يواجه إنبي في السادسة مساءً في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على أون سبورت والنيل للرياضة.

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