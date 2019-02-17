مسابقة القبلات الحارة في موسكو-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

شهدت موسكو احتفالات عفوية نظمها الشباب والمهوسون بالحب وأحلامه بعيد الفالنتاين، وأقيم أحد الاحتفالات على حلبة التزلج في مركز منجزات الاقتصاد الوطني، تكلّل بمسابقة لأحرّ قبلة.

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