خبيرة تربوية: لاتوجد دولة في العالم بها زي موحد للمعلمين

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - انجي بيومي

انتقدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، قرار محافظة الوادي الجديد بإلزام المعلمين بزي موحد، قائلة: “مفيش دولة في العالم فيها زي موحد للمعلمين، يعني هخلي المدرس يلبس بدلة، والست تلبس عباية”.

وتابعت “عبد الرؤوف”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء السبت، أن الدولة لا يمكن أن تلزم المعلمين بملبس معين، معقبة: “المعلم إنسان يتعامل مع مستقبل البلد، ولا يجوز أن يفرض عليه زي معين”.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رد على المنتقدين للزي الموحد للمعلمين متسائلًا: “هل زي الشرطة والقوات المسلحة استهانة بأعضائها؟ وهل زي الأطباء استهانة بهم أو الممرضات والقضاة وغيرهم؟ لماذا لا نرى سوى الجوانب السلبية ونتهكم على كل فكرة وكل جهد؟”.

وأضاف شوقي، عبر جروب معلمون في حب مصر بتطبيق واتس آب: “يا ريت نتعاون لبناء الأفكار والحلول والتحسن دوما بدلا من السخرية الدائمة ونقد كل شيء وأي شيء، الكلام أسهل كثيرا من العمل والفكر والسلبية والتشكيك أسهل بمراحل من الإبداع والإيجابية خالص احترامي”.