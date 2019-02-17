كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر كانت شبه دولة، مضيفا: “الرئيس السيسي عشان مهذب بيقول مصر كانت شبه دولة ولكنها كانت لا دولة”، مؤكدا أنه لولا ستر الله، ووقفة الشعب المصري لما كانت مصر عبرت من الأزمة، منوها بأنه كان مخطط لمصر تغيير هويتها.

وأيد “عكاشة”، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء السبت، أن التعديلات الدستورية تشهد زخم شديد، مشيدًا بالتزام رئيس البرلمان بكافة الإجراءات السليمة في مناقشة مواد التعديل.

وطالب أحد النواب بكتابة دستور جديد للبلاد، لافتا إلى أنه طالب منذ 2014 بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس مهما كانت قوته أن يحقق إصلاح شامل في 4 سنوات.

وأوضح أن التعديلات الدستورية ليست رفاهية، وليست مجاملة للرئيس السيسي، وإنما الوضع العالمي والإقليمي والمحلي يفرض علينا إجراء تعديلات دستورية.

كانت هذه تفاصيل خبر عكاشة: “مفيش رئيس قادر على إصلاح البلاد في 4 سنين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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