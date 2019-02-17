توفيق عكاشة: “أنا دولجي.. أنا بتاع الدولة”-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة،: “أنا دولجي.. أنا لا بتاع حكومة ولا رئيس أنا بتاع الدولة كلها”.

وثمن “عكاشة”، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء السبت، مناقشة البرلمان عدد من التعديلات الدستورية، مؤكدا أن عملية التعديل الدستوري صحيحة وسليمة، منوها بأن مصر قد تحتاج إلى تعديل دستوري آخر بعد عامين أو أكثر.

ولفت إلى أنه يرى أنه من الأفضل كتابة دستور جديد للبلاد، حتى لا نضطر إلى تعديله مرة أخرى، مؤكدا أن لديه مبادىء ثابتة لا تتغير، وأن التعديلات الدستورية ليست رفاهية، وليست مجاملة للرئيس السيسي، وإنما الوضع العالمي والإقليمي والمحلي يفرض علينا إجراء تعديلات دستورية.

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