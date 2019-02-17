مانشستر يونايتد يرصُد التعاقد مع إيكاردي وديبالا

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:44 صباحاً - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد يمتلك ماركوس راشفورد ورومولو لوكاكو في مركز الهجوم، لكن المهاجم الإنجليزي يحصل على الفرصة الأكبر.

لوكاكو منذ عودته من مونديال روسيا في الصيف الماضي، لم يقدم المستوى الذي قدمه في تلك البطولة، حتى بعد رحيل جوزيه مورينيو.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكدت بأن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ومواطنه باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي أيضاً.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد سيزج بالمهاجم البلجيكي في الصفقة من أجل تخفيض المقابل المادي، فالفريق يبحث عن مهاجم مهاري ومرن في منطقة الجزاء.

لوكاكو انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2017 قادماً من إيفرتون الإنجليزي.