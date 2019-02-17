عمرو أديب يُحذر: شنطة فلوس تنفيذ العمليات الإرهابية بسبب تعديل الدستور وصلت

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 04:02 صباحاً - انجي بيومي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العمليات الإرهابية المرتبطة بالتعديلات الدستورية قد بدأت الأمس واليوم، معقبا: “شنطة الفلوس بتاعة تنفيذ العمليات الإرهابية بسبب تعديل الدستور وصلت”.
وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أن الثلاث شهور المقبلة والتي تفصلنا عن الاستفتاء على تعديل الدستور ستشهد عدد من القنابل بدائية الصنع، مضيفًا: “من غباء التنظيمات الإرهابية أنهم مش فاهمين أن الشعب المصري عنيد”.
وأكد أنه لن تسقط الدولة المصرية حتى لو تم تنفيذ 100 عملية إرهابية، فلا يوجد تنظيم يسقط دولة، مضيفا: “العمليات الإرهابية مش هتجيب نتيجة معانا”، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي شىء غريب، الإرهابيين “ميعرفوش ربنا”.
وعن رأي نواب البرلمان في التعديلات الدستور، عقب: “الـ 16 نائب اللي رفضوا مش همنا.. المهم نقنع الـ 100 مليون مصري”.
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