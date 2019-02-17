صفحة الرئيس على فيس بوك تنشر تفاصيل لقائه مع ميركل

وأوضحت الصفحة: ” التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.
وأضافت: “المستشارة الألمانية رحبت بزيارة السيد الرئيس لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط”.
ووتابعت: “السيد الرئيس أعرب عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكدًا سيادته الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، مؤكدًا سيادته أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرًا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية”.
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