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صفحة الرئيس على فيس بوك تنشر تفاصيل لقائه مع ميركل

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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - نشرت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيس بوك تفاصيل لقاء الرئيس مع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأوضحت الصفحة: ” التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

وأضافت: “المستشارة الألمانية رحبت بزيارة السيد الرئيس لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط”.

ووتابعت: “السيد الرئيس أعرب عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكدًا سيادته الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، مؤكدًا سيادته أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرًا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية”.

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