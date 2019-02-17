رسميًا – إتحاد الكرة يكشف ملاعب أمم إفريقيا 2019

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، اجتمع مع رؤساء لجان كأس أمم إفريقيا 2019، اليوم السبت، حيث أبلغهم بأن الكاف استقر على 6 ملاعب، لاستضافة البطولة.

وأضاف مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية: “تم تحديد استادات القاهرة، والدفاع الجوي، والسويس الجديد، والإسماعيلية، والإسكندرية، وبورسعيد، لاستضافة المباريات، كما أن لدينا ملاعب إضافية عديدة، جاهزة في أي وقت، مثل السلام وبرج العرب والمكس”.

وأكد استبعاد استاد السلام من البطولة، حيث فضلت لجان التفتيش ملعب الدفاع الجوي، بسبب أرضيته وتصميمه.

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وأوضح أن هذا الأمر، يأتي في مصلحة الدوري، خاصةً أن ملعب السلام يستضيف مباريات أكثر من فريق، مثل الأهلي والإنتاج الحربي.

وأشار إلى أنه تم تحديد يوم 12 أبريل/نيسان المقبل، موعدا لقرعة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستقام على سفح الأهرامات.