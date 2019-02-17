عمرو أديب عن حجب المواقع الإباحية: هيكلفنا كتير

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - انجي بيومي

أيد الإعلامي عمرو أديب، قرار حجب المواقع الإباحية في مصر، معقبا: “هيكلف كتير أوي”، منوها بأن الحجب ليس صعبا.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أنه ليس معروفًا حتى الآن ألية تنفيذ القرار، مضيفًا: “هيتنفذ إزاي وإمتي لسه مش عارفين، وأنا مع حجب المواقع الإباحية في مصر”.

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يذكر أن النائب العام في مصر، كان قد كلف مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحجب المواقع الإباحية.

يأتي هذا فيما يستخدم أكثر من 42 مليون مصري الإنترنت عبر أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.