وزير قطاع الأعمال: هناك اتجاه للشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 02:46 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 227 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال، ومن أشهر الشركات التابعة للوزارة شركة ايجو للفنادق، وشركة صيدناوي، وشركة الدلتا للأسمدة، و23 شركة غزل ونسيج، و25 محلج، وشركة الحديد والصلب.

وأشار “توفيق”، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، إلى أنه تم تطوير عدد من الفنادق التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، منوها بأن تلك الفنادق مربحة ولهذا تحتفظ بها الدولة، مؤكدا أن هناك اتجاه للشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.

وفي سياق منفصل، وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة مدير عام الإدارة القانونية ومحامين من مساعديه بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.